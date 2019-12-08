"Джошуа был похож на версию Фьюри для бедных": тренер "Цыганского короля" оценил "Столкновение в дюнах"

Бен Дэвисон и Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Тренер линейного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Бен Дэвисон поделился впечатлениями от боя Джошуа – Руис.

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"Хорошее выступление, он добавил еще одну грань к своей игре, сделал то, что должен был, и одержал победу, которая является главной вещью. Он был похож на версию Тайсона Фьюри для бедных, не так ли?", – отметил тренер.

Лучшие моменты боя Джошуа – Руис

"Не в плохом смысле этого слова, потому что, знаете, было очевидно, что он не может делать это на одном уровне с Тайсоном, но он придерживался тактики и справился с этим хорошо. Его шансы в этом бою были 50-50 и он смог одержать победу, так что это было отличное выступление" – сказал Бен.

Напомним, что Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко в бою с Руисом. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко: тот же метод – "джеб-захват-удержание". Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

Так что не сбрасываем со счетов и этот вариант – Энтони Джошуа против "зверя" Деонтея Уайлдера.

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