Джошуа делал ставку на джебы, а Поветкин нанес больше точных силовых ударов

Сегодня, 12:44

Появились статистика и судейские записки чемпионского боя на "Уэмбли"

Джошуа бил чаще. Фото AFP
Джошуа бил чаще. Фото AFP

На лондонском "Уэмбли" британец Энтони Джошуа защитил звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. В седьмом раунде Джошуа нокаутировал претендента на титулы россиянина Александра Поветкина.

Компания CompuBox подготовила статистику ударов после поединка. Оказалось, что Джошуа здорово работал джебом, а вот Поветкин нанес больше точных силовых ударов.

На момент остановки боя Энтони Джошуа лидировал в записках всех судей: 59-55, 58-56, 58-56.

Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Британский боксер одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 – нокаутом).

Интересно, что после поединка Джошуа зашел в раздевалку Поветкина и поблагодарил его за хороший поединок. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.

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Источник:

boxing-mma.com

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