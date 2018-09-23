Джошуа делал ставку на джебы, а Поветкин нанес больше точных силовых ударов

Появились статистика и судейские записки чемпионского боя на "Уэмбли"

На лондонском "Уэмбли" британец Энтони Джошуа защитил звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. В седьмом раунде Джошуа нокаутировал претендента на титулы россиянина Александра Поветкина.

Компания CompuBox подготовила статистику ударов после поединка. Оказалось, что Джошуа здорово работал джебом, а вот Поветкин нанес больше точных силовых ударов.

На момент остановки боя Энтони Джошуа лидировал в записках всех судей: 59-55, 58-56, 58-56.

Это поражение стало для Поветкина первым нокаутом и вторым в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Британский боксер одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21 – нокаутом).

Интересно, что после поединка Джошуа зашел в раздевалку Поветкина и поблагодарил его за хороший поединок. "Удачи, Поветкин. Всего наилучшего в будущем", – написал Джошуа в своем Twitter.