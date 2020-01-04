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Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его

4 января, 10:12

Британский боксер хочет остаться обязательным претендентом на титул WBO

Джошуа - чемпион мира

Джошуа - чемпион мира / Фото: Reuters

Британский чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от одного из своих титулов. Как сообщалось ранее, у Джошуа есть два обязательных претендента – украинец Александр Усик по линии WBO и болгарин Кубрат Пулев – по линии IBF. Обе организации требуют от чемпиона незамедлительно драться с обязательными претендентами, либо у него отберут один из поясов. У Джошуа же пытаются сохранить оба титула, но, похоже, это сделать не удастся.

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По данным RingPolska, чемпион готов провести следующую защиту против Пулева и отказаться от титула по версии WBO на одном условии – в случае победы над боксером из Болгарии его сделают обязательным претендентом на пояс WBO. Якобы у Джошуа хотят вернуть титул WBO не позже, чем через год.

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Промоутер британца Херн сотрудничает также и с Усиком. Бизнесмен хотел бы, чтобы украинец разыграл вакантный пояс организации в противостоянии с британцем Дереком Чисорой. С большой долей вероятности в WBO санкционируют бой украинца против экс-чемпиона по этой версии новозеландца Джозефа Паркера – тот опережает британца в рейтинге организации.

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Ранее мы сообщали, что два обидчика Кличко сойдутся на "Уэмбли": промоутер объявил о поединке Фьюри – Джошуа. По словам представителя "Цыганского короля", уже в 2020 году мы увидим схватку британских звезд супертяжелого веса.

Александр Усик угрожает своим подписчикам за критику его внешнего вида:

Усик угрожает фанатам Видео: Instagram

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бокс WBO Кубрат Пулев Александр Усик IBF Энтони Джошуа

Источники: Сегодня|Спорт , vringe.com

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