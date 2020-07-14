Джошуа и Пулев собираются биться за чемпионские пояса в "каком-то странном месте"

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF между действующим обладателем поясов Энтони Джошуа и претендентом Кубратом Пулевым по-прежнему откладывается. Организаторы встречи супертяжей очень хотят провести ее со зрителями, однако пандемия коронавируса пока что не позволяет это сделать. Тем временем промоутер наметил дату для чемпионского боя Александр Усика с Энтони Джошуа.

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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал порталу Boxing News 24, что поединок болгарина и британца ожидается в ноябре. Сам он хотел бы организовать его в Лондоне, но карантин не позволяет на это рассчитывать. Зато у Хирна есть очень необычные варианты:

"16 тысяч болельщиков на "О2 Арене" в ноябре? Если руководствоваться нынешними правилами, то это нереально. Есть идеи собрать где-то тысячу зрителей боя в каком-то странном, вызывающем месте. У меня есть несколько задумок. Мы говорим о дворце, шикарном отеле или даже корабле. Хорватия предлагала нам колизей. Это отличная идея, мы все еще открыты для предложений. У нас есть много вариантов, но все зависит от того, что будет разрешено на тот момент".

К слову, если Хирн будет затягивать с проведением "мегафайта", то погода не позволит боксерам сразиться на открытом воздухе.

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Видео: Reuters

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