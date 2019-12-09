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"Джошуа интереснее Пулев – он менее сложный соперник, чем Усик": эксклюзивное мнение топ-промоутера

9 декабря, 19:17

Александр Красюк считает, что пояса в супертяжелом весе надо возвращать в Украину

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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После победы британского супертяжа Энтони Джошуа над мексиканцем Энди Руисом AJ сейчас просто на разрыв. На бой с новым старым чемпионов претендуют, как минимум украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев. Поговаривают и о чемпионе WBC Деонтее Уайлдере, да и команда Руиса говорит о третьей встрече.

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О том, кто сейчас был бы интереснее самому Джошуа – Усик или Пулев, которые являются обязательными претендентами по версии WBO иIBO соответственно, мы просили у промоутера украинца Александра Красюка.

"Здесь не нужно быть экспертом или с кем-то общаться, чтобы понять, что Джошуа, конечно же, интересен Пулев, – говорит Красюк. – Поскольку Кубрат является для него менее сложным оппонентом, нежели Усик. Особенно после неубедительного боя Энтони с Руисом? Ну, Джошуа сделал достаточно для победы. Его задача была – забрать обратно пояса, и он с ней великолепно справился.

В данном случае мы точно не будем рисковать статусом обязательного претендента Усика. И, если это будет неизбежно, то следующим соперником Усика будет Джошуа. Пора вернуть все пояса в Украину. Конечно, местом проведения будет однозначно Великобритания, но пояса должны приехать в Украину".

Ранее мы писали, что промоутер Усика рассказал, кто первый в очереди на поединок с Энтони Джошуа. Красюк отметил, что по IBF у Энтони было две обязательных защиты, а по WBO еще не было ни одной.

Мы также сообщали, что Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.

Смотрите также обзор реванша Джошуа – Руис

Видео: Reuters

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боксер Александр Усик супертяжелый вес промоутер Энтони Джошуа Энди Руис Александр Красюк

Источник: Сегодня|Спорт

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