"Джошуа интереснее Пулев – он менее сложный соперник, чем Усик": эксклюзивное мнение топ-промоутера

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

После победы британского супертяжа Энтони Джошуа над мексиканцем Энди Руисом AJ сейчас просто на разрыв. На бой с новым старым чемпионов претендуют, как минимум украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев. Поговаривают и о чемпионе WBC Деонтее Уайлдере, да и команда Руиса говорит о третьей встрече.

Читайте также: Встретится ли Усик с Войной: "Рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет"

О том, кто сейчас был бы интереснее самому Джошуа – Усик или Пулев, которые являются обязательными претендентами по версии WBO иIBO соответственно, мы просили у промоутера украинца Александра Красюка.

"Здесь не нужно быть экспертом или с кем-то общаться, чтобы понять, что Джошуа, конечно же, интересен Пулев, – говорит Красюк. – Поскольку Кубрат является для него менее сложным оппонентом, нежели Усик. Особенно после неубедительного боя Энтони с Руисом? Ну, Джошуа сделал достаточно для победы. Его задача была – забрать обратно пояса, и он с ней великолепно справился. В данном случае мы точно не будем рисковать статусом обязательного претендента Усика. И, если это будет неизбежно, то следующим соперником Усика будет Джошуа. Пора вернуть все пояса в Украину. Конечно, местом проведения будет однозначно Великобритания, но пояса должны приехать в Украину".

Ранее мы писали, что промоутер Усика рассказал, кто первый в очереди на поединок с Энтони Джошуа. Красюк отметил, что по IBF у Энтони было две обязательных защиты, а по WBO еще не было ни одной.

Мы также сообщали, что Ранее мы рассказывали, что промоутер Джошуа назвал главного кандидата на следующий бой с его подопечным. Эдди Хирн считает, что сначала Энтони встретится с Пулевым, а затем – с Усиком.

Смотрите также обзор реванша Джошуа – Руис

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама