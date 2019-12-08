Джошуа: "Когда Усик или Уайлдер будут готовы биться, пусть просто позвонят мне"

Джошуа пребывает в эйфории

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Британский супертяжеловес Энтони Джошуа, минувшей ночью вновь заполучивший титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в поединке с Энди Руисом, в следующем бою готов сразиться с любым соперником. Об этом заявил сам британский тяжеловес.

Самыми ожидаемыми вариантами для Джошуа остаются встречи с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером и непобедимым Тайсоном Фьюри. Американец и британский "Цыганский король" сойдутся в очной дуэли 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. И если раньше сам Энтони жаждал боев с ними, то теперь ждет рвения от конкурентов:

"Что я могу сказать? Я долгое время говорил о желании биться с Фьюри или Уайлдером. Теперь же я не буду на этом настаивать. Когда я сосредоточился на поединке с Руисом, то понял, что моя голова – в правильном месте... Теперь ситуация поменялась. И когда Уайлдер, Фьюри, Ортис или Усик будут по-настоящему готовы сражаться со мной, то пусть просто позвонят. До тех пор я буду их уважать, но не буду им звонить. Я буду гнуть свою собственную линию. И если эти ребята хотят стать частью моего плана, пусть свяжутся со мной".

Видео: Reuters

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