Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Джошуа: "Когда Усик или Уайлдер будут готовы биться, пусть просто позвонят мне"

8 декабря, 17:53

Чемпион мира среди тяжеловесов радуется возвращению титулов и не боится никого из соперников

Джошуа пребывает в эйфории

Джошуа пребывает в эйфории

Реклама

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа, минувшей ночью вновь заполучивший титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF в поединке с Энди Руисом, в следующем бою готов сразиться с любым соперником. Об этом заявил сам британский тяжеловес.

Самыми ожидаемыми вариантами для Джошуа остаются встречи с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером и непобедимым Тайсоном Фьюри. Американец и британский "Цыганский король" сойдутся в очной дуэли 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. И если раньше сам Энтони жаждал боев с ними, то теперь ждет рвения от конкурентов:

"Что я могу сказать? Я долгое время говорил о желании биться с Фьюри или Уайлдером. Теперь же я не буду на этом настаивать. Когда я сосредоточился на поединке с Руисом, то понял, что моя голова – в правильном месте... Теперь ситуация поменялась. И когда Уайлдер, Фьюри, Ортис или Усик будут по-настоящему готовы сражаться со мной, то пусть просто позвонят. До тех пор я буду их уважать, но не буду им звонить. Я буду гнуть свою собственную линию. И если эти ребята хотят стать частью моего плана, пусть свяжутся со мной".

Видео: Reuters

Читайте признание Джошуа о том, что он победил по советам Владимира Кличко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: BoxingScene

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Джошуа весь бой убегал от
Джошуа весь бой убегал от "толстяка" Руиса и победил по очкамБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперника
Спасло белое полотенце: сын Кости Цзю забил очередного соперникаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...