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Джошуа наконец откровенно рассказал, почему проиграл Руису первый бой

8 декабря, 23:59

Британского чемпиона мира тревожила давняя травма, которая не позволяла боксировать на полную

Джошуа - снова чемпион мира

Джошуа - снова чемпион мира

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Свежеиспеченный чемпион мира среди супертяжеловесов по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа рассказал, почему, по его мнению, он проиграл первый бой Энди Руису-младшему. Напомним, летом мексиканец нокаутировал британца в седьмом раунде.

Бывший обидчик Владимира Кличко причину видит в своем физическом здоровье:

"У меня были определенные проблемы со здоровьем, которые появились достаточно давно. Я не знал, что со мной не так. Чувствовал себя уставшим и истощенным. Думал, что это следствие тренировок... В раздевалке перед боем я взял ведро льда и поместил в него свою голову, думая о том, почему чувствую себя таким уставшим. Но обязанности чемпиона мира – сложная вещь. Ты чувствуешь усталость и при этом все равно имеешь дело с обязательствами. После осмотра выяснилось, с какой проблемой я столкнулся. С этим надо было разобраться. Во время последнего лагеря я перенес операцию, но начал тренировки в июне. Теперь у меня есть энергия, я не пропустил ни одной тренировки. А все мои проблемы исчезли".

А вот что думает Энди Руис о своем нынешнем поражении в Саудовской Аравии.

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