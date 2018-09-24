Джошуа назвал Усика лучшим боксером вне зависимости от весовой категории

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Напомним, накануне Джошуа нокаутом победил Александра Повектина.

"Усик собрал все пояса и сделал это в одном из тяжелейших весов, так что я лучшим боксером в мире я назвал бы его", – сказал Энтони Джошуа в интервью JD Sports.

Отметим, что Поветкину понадобилась кислородная маска после боя с Джошуа. Поветкин потерпел второе поражение в карьере при 34 победах (24 – нокаутом). Джошуа одержал 22-ю победу на профессиональном ринге (21-й нокаут).

Перед этим боем на ринг вышли абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) и британец Тони Беллью (30-2-1, 22 КО). Боксеры провели первую дуэль взглядов, начиная раскручивать свой поединок, который пройдет 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все титулы украинского чемпиона.

Интересно, что на днях в тренировочный лагерь Усика приехали допинг-офицеры. Согласно правилам WBC, боксеры из топ-15 рейтинга организации обязаны проходить проверки на наличие или отсутствие запрещенных препаратов, где бы они не находились.