"Джошуа не держит удар": британскому палачу Кличко предрекли очередной крах в бою с Руисом

Руис смел Джошуа в первый день лета / Фото: AFP

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Боксерский мир – в ожидании супербоя. 7 декабря в Саудовской Аравии состоится поединок-реванш британца Энтони Джошуа, в свое время отправившего на пенсию Владимира Кличко, против толстяка Энди Руиса. В этом противостоянии американец будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которым завладел после сенсационной победы над Джошуа в июне. Что интересно, к реваншу с Джошуа толстяк Руис успел похудеть.

Руис летом нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

Сегодня своего фаворита в бое-реванше Руис – Джошуа назвал экс-чемпион мира в крузервейте американец Джеймс "Бастер" Дуглас по прозвищу "Попойка".

"Я жду, что Руис снова победит, – заявил Джеймс Дуглас. – Все, что ему необходимо сделать, – попасть по подбородку. Все знают, что Джошуа не прошел испытание на прочность и упал. Вряд ли он способен выдерживать удары. Достаточно найти магическую кнопку"

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"Я думаю, что Руис голоден, поскольку он наслаждается чемпионским статусом. Ему это нравится. Ему нравится показывать, что он крутой мужик. Энди будет таким всегда, но титулы позволяют подчеркнуть его крутость. Мне кажется, что Руис из тех парней, у которых сложно отобрать пояса. Энди сосредоточен, он будет драться против того самого парня. А вот Джошуа будет находиться под давлением", – заключил Джеймс Дуглас

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Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

Напомним, что претендентом на бой с победителем предстоящего противостояния в Саудовской Аравии является Александр Усик. Ранее Усик уже заявил, что лично будет присутствовать на поединке Джошуа – Руис. "Это желание жены", – отметил при этом украинец.

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