Джошуа не выйдет драться против Усика только по одной причине: неожиданное заявление промоутера

Александр Усик - Дерек Чисора / Фото: Boxing Scene

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Промоутер мультичемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Энтони Джошуа и сопромоутер украинца Александра Усика британец Эдди Хирн рассказал о том, с кем и когда его подопечные проведут следующие бои. Ранее мы сообщали, что бывший чемпион мира хочет биться и с Усиком, и с Чисорой – уже летом.

"На данный момент все уже хронологически определенно, – заверяет Хирн. – Но конечно же WBO хочет знать, как же насчет их обязательного претендента Александра Усика. А дело будет обстоять так: мы получаем поединок Усика и Чисоры, надеемся, в конце марта, Джошуа сначала подерется с Пулевым, а затем он – или один из победителей, которым, мы уверены, окажется AJ, – должен будет выйти в ринг против Усика".

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"Так что сейчас мы готовимся к тому, что выглядит, как поединок Джошуа – Пулев. Мы думаем, что бой состоится в конце мая или в начале июня, скорее всего, это будет Лондон, – продолжил промоутер. – После этого победитель подерется с Усиком. Единственный вариант, при котором Джошуа не выйдет драться против Усика, если нам удастся договориться о бое с победителем реванша Уайлдер – Фьюри. Хоть на кону этой схватки и не будет стоять статус абсолютного чемпиона, поскольку WBO без сомнений захотят защитить Усика".

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

Видео: Instagram

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