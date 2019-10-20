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"Джошуа никуда от меня не денется": Усик рассказал о поездке на реванш в Саудовскую Аравию и бое с британцем

20 октября, 15:33

Александр отметил, что идея посетить поединок в декабре принадлежит жене

Александр Усик настраивается на Джошуа

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

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Бывший абсолютный чемпион крузервейта Александр Усик, который на минувшей неделе дебютировал в супертяжелом дивизионе с победы над Уизерспуном, собирается посетить бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем с мексиканскими корнями Энди Руисом. Поединок за пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, которые сейчас принадлежат Руису, пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Это желание жены, – рассказал Усик в интервью VideoBoxing. – Ну а я реально хочу второй раз посмотреть этот поединок вживую. Ну и в Саудовскую Аварию интересно съездить. На самом деле, закрытая страна, которая чуть-чуть начинает открываться для мира. Посмотреть, что там происходит, как".

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После своего дебюта в супертяжах Александр является обязательным претендентом на пояс WBO, а его команда рассчитывает на бой с победителем декабрьской дуэли Джошуа – Руис. Так как после Уизерспуна крымчанин и дальше пообещал показывать красивый бокс, было бы интересно посмотреть на его работу против кого-то из этих маститых ребят. Но также с сильнейшим в этой паре стремится сойтись в ринге и претендент на титул IBF Кубрат Пулев.

"Я не думаю о том, кого выберет победитель их боя: меня или Пулева, – говорит Усик. – Я выйду на Джошуа. Никуда он от меня не денется. Или я от него. Это однозначно произойдет. Не сейчас, так в следующий раз. Мы все уже начинаем крутиться вот в этом котле, и в ближайшее время все произойдет. Нужно просто подождать".

Вот, как Александр Усик готовился к своему дебюту в Королевском дивизионе в США.

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Ранее мы писали, что Усик дал несколько советов Гвоздику перед боем с россиянином.

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