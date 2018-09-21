Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 килограмм

Сегодня, 17:08

Поединок за четыре чемипонских титула состоится в Лондоне

Энтони Джошуа и Александр Поветкин. Фото AFP
Энтони Джошуа и Александр Поветкин. Фото AFP

Сегодня в Лондоне состоялась процедура взвешивания боксеров перед боем за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем титулом WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа и российским претендентом Александром Поветкиным. Поединок состоится в субботу, 22 сентября, на знаменитой арене "Уэмбли". Ранее мы писали, что Джошуа приберег несколько козырей для Поветкина.

Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11 килограмм. Вес британца – 111,8 кг, россиянина – 100,7 кг.

38-летний Александр Поветкин в прошлом году завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Intercontinental. В январе этого года "Русский витязь" поднялся на первые строчки рейтингов этих организаций, а в апреле, после досрочной победы Александра Поветкина над британцем Дэвидом Прайсом, WBA официально назначила его поединок с действующим чемпионом.

28-летний Энтони Джошуа завоевал чемпионский титул IBF в 2016 году. В следующем году он добавил к нему чемпионский пояс WBA, а в марте этого года стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем основным версиям – IBF, WBA и WBO. Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.
бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа

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Сегодня|Спорт

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