Джошуа отправится к жертвам Усика, чтобы узнать секрет победы над украинцем

"Я хочу иметь в послужном списке победы над такими парнями, как Усик", - обозначил свои планы британец

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о мастерстве Александра Усика и о том, как построит подготовку к потенциальному поединку с украинцем, являющимся официальным претендентом на титул WBO. Как мы писали ранее, в бою с Джошуа букмекеры дают Усику больше шансов, чем Руису, которого британец недавно перебоксировал в Саудовской Аравии.

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Я хочу, чтобы соперники вроде Усика были в моем послужном списке. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней, – заявил в комментарии The Mirror Энтони Джошуа. – Усик отлично использует ноги и отлично работает руками. Если ты его таки поймал, то он смягчает удары перчатками. Я уже изучаю Усика, начиная с его работы ног и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить", – подытожил Джошуа

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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Отметим, что в своем единственном пока что бое в супертяжах Александр Усик одолел техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна. А в последнем поединке в крузервейте украинец нокаутировал земляка Джошуа – британца Тони Беллью.

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