Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым: аналитики не исключают крах британца в ринге

В предстоящем поединке Энтони Джошуа дают 83 процента на победу, но его соперника не списывают со счетов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа свой следующий бой проведет против болгарина Кубрата Пулева 20 июня на лондонском стадионе "Тоттенхэм". Ранее о подписании контракта на бой Джошуа – Пулев в этот день сообщил промоутер британского чемпиона Эдди Хирн. А теперь и сам Эй-Джей подтвердил дату поединка, опубликовав в соцсетях эффектное фото со своими поясами.

Отметим, что аналитики считают Джошуа большим фаворитом боя с Пулевым. На победу британца установлен коэффициент 1.12, тогда как на победу болгарина – 6.50, а на ничью – 34.0. Иными словами, вероятность успешной защиты Эй-Джеем своих поясов оценивается в 83 процента, однако и поражение британца не исключается. На него букмекеры дают 14 процентов, оставляя еще 3 процента на ничейный исход противостояния.

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Напомним, Энтони Джошуа вернул свои пояса 7 декабря в Саудовской Аравии, победив по очкам американского мексиканца Энди Руиса. А Кубрат Пулев свое единственное поражение в профессионалах потерпел в 2014 году от Владимира Кличко.

Видео: Reuters

Следующим соперником Энтони Джошуа после боя с Кубратом Пулевым может стать Александр Усик, который 23 мая в Лондоне проведет поединок с Дереком Чисорой.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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