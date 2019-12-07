"Джошуа после первого боя не сломался": Сиренко дал свой прогноз на бой-реванш британца и американца

Владислав Сиренко / Фото: Instagram

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Непобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился ожиданиями от боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа. На нашем сайте пройдет трансляция боя Джошуа – Руис.

"Думаю, что Джошуа после первого боя не сломался. Наоборот, для него произошла определенная перезагрузка. Когда боксер на вершине, он может немного расслабиться. Такое случалось со многими чемпионами, с Льюисом, со всеми. Они проигрывали, а потом возвращались еще более великими. Думаю, он вернется еще сильнее, и мы увидим бой с Уайлдером", – рассказал боксер.

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"Перед реваншем на Джошуа лежит очень большая ответственность. Если он не выигрывает сейчас, то наполовину похоронит свою карьеру, которую строил очень много лет. Наверное, давление на нем сейчас еще больше, чем перед первым боем. Если он оступится, его многие похоронят. Скажут, что сдулся", – отметил Сиренко.

Напомним, Руис и Джошуа во второй раз сразятся 7 декабря в Саудовской Аравии, в первом бою мексиканец победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Полное видео первого боя Джошуа – Руис

Как мы писали ранее, супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. В Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде, как это обычно делают ринг-герлз, недопустимо.

Смотрите одну из "свежих" тренировок Энди Руиса

Энди Руис на тренировке Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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