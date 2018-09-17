Джошуа приберег несколько козырей для Поветкина

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) пока не знает, как будет выглядеть его бой против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО), но пообещал показать несколько новых козырей в этом бою. Слова британца приводит Sky Sports.

"Сложно сказать каковы ключи к победе, потому что во время боя вы находитесь под постоянным давлением. В конце концов, насколько мы думаем о победе, настолько я думаю о поражении. Я не могу позволить себе проиграть в этот вечер. В поединке с Поветкиным ключи к победе – это отдых, вера и сохранение своих энергетических резервов. Я просто хочу сказать о том, что мне нужно быть немного более эффективным и резким.

Когда вы сражаетесь с кем-то вроде Поветкина, это похоже на игру в шахматы. Жестокие шахматы, потому что соперник ждет, когда ты сделаешь шаг, чтобы ударить вас навстречу. Больше энергии теряет тот, кто пропускает удары, а не тот, кто наносит их в большом количестве. В этот раз я покажу миру, что у меня в рукаве припрятаны еще несколько других козырей, которые пока никто не видел", – сказал Джошуа.

Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.