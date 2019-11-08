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Джошуа – Руис: возможные соперники Усика выпустили эмоциональный видеоанонс матча-реванша

8 ноября, 11:14

Сегодня | Спорт

Американец и британец встретятся в Саудовской Аравии 7 декабря

Руис и Джошуа

Руис и Джошуа

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Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила новый видеоролик к суперпоединку Энди Руиса с Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. К слову, украинский чемпион Александр Усик посетит этот бой.

Напомним, в Дирияхе американец с мексиканскими корнями и британец проведут реванш. Первая встреча соперников состоялась 1 июня в Нью-Йорке и завершилась нокаутом для Джошуа в седьмом раунде. Можем вспомнить, как это было.

На данный момент Руис обладает поясами трех из четырех самых авторитетных организаций в профессиональном боксе – WBO, WBA, IBF. Среди его планов – встреча с чемпионом по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, возможный реванш за единственное в карьере поражение с новозеландцем Джозефом Паркером или же бой с неординарным британцем Тайсоном Фьюри.

А вот украинец Александр Усик, который с нокаута начал выступления в супертяжелом дивизионе, надеется на скорый бой за титул с кем-то из пары Руис – Джошуа. Тем более, что его объявили официальным претендентом на пояс WBO.

Посмотрите также, как крымчанин пел гимн Украины после своей победы.

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Александр Усик реванш Энтони Джошуа Энди Руис

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