Джошуа сделал позитивный прогноз для Фьюри в бою с Уайлдером

Британец хочет, чтобы все чемпионы были из Англии

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

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Британский боксер Энтони Джошуа считает, что 22-го февраля в ожидаемом многими поединке Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер победит его соотечественник, у которого больший технический арсенал.

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"Ставлю на Фьюри. Считаю, что он сможет победить. Уайлдеру для победы нужно вырубить Тайсона, и мы в первом бою увидели, что сделать он это не сумел.У Фьюри более разнообразный арсенал, и его недооценивают. Уайлдер не лучший боксер, но у него есть правая рука. Если удастся ее избежать, то ты побеждаешь. Будет здорово, если выиграет Фьюри, тогда все чемпионы будут из Англии", – сказал Джошуа.

Смотрите промо боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри:

Уайлдер – Фьюри. Промо боя Видео: Instagram

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