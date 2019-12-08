Джошуа согласился на бой с Усиком: "Чувак, давай устроим рок-н-ролл"

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Реклама

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отреагировал на заявление президента Всемирной боксерской организации (WBO) Франсиско Валкарселя о том, что после победы над Энди Руисом Джошуа должен провести бой с Александром Усиком до 4 июня 2020 года. Британец – согласен!

Читайте также: "Набрал слишком много веса": толстяк Руис назвал причину поражения от Джошуа

"В течение 180 дней? Давай устроим рок-н-ролл, чувак! Усик? Не проблема", – решительно заявил Энтони Джошуа

Напомним, еще в июне в WBO официально назначили Александра Усика обязательным претендентом на титул. А на субботнюю победу Джошуа над Руисом, глава WBO Валкарсель отреагировал сообщением в Twitter: "Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят схватки с обязательными претендентами. Бой Джошуа с обязательным претендентом Усиком должен состояться в течение 180 дней".

Читайте также: У Джошуа больше ударов и попаданий: статистика ударов в бою с Руисом

Впрочем, Джошуа предстоит провести две кряду обязательные защиты – в том числе и против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) из Болгарии, претендента по линии IBF. Не исключено, что британцу придется отказаться от одного из титулов, если не получится договориться об отсрочке обязательной защиты.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн, являющийся также сопромоутером Александра Усика, не исключает, что Джошуа встретится и с украинцем, и с Пулевым. "Есть претендент по линии IBF и есть претендент по линии WBO. Но пока главное, чем мы заняты, – так это празднованием", – кратко отметил Хирн.

Смотрите, как тренируется Усик

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама