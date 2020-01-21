Джошуа жаждет убрать Фьюри с дороги к объединительному бою с Уайлдером

Энтони Джошуа в отпуске / Фото: Instagram

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Чемпион мира по версиям трех из четырех самых престижных боксерских организаций профессионального бокса Энтони Джошуа наслаждается своим статусом и строит планы на будущее. Напомним, 7 декабря Джошуа победил Энди Руиса в Саудовской Аравии в матче-реванше и вернул себе пояса WBA, WBO, IBF.

Темнокожий британец надеется скоро провести объединительный бой с обладателем титула по версии WBC – американцем Деонтеем Уайлдером. У того на 22 февраля запланирован повторный поединок с другим британцем – Тайсоном Фьюри. А в контракте у Уайлдера, говорят, значится и третья встреча "Цыганский король", что сильно не устраивает Джошуа. В связи с чем олимпийский чемпион-2012 в комментарии Sky Sports заявил:

"Все хотят, чтобы Уайлдер победил Фьюри, поскольку зрители желают увидеть наш бой. Уайлдер обладает великолепной правой рукой, у меня же есть замечательная левая. Это будет превосходный боксерский поединок. Я слышал, что Уайлдер и Фьюри запланировали третий бой в конце года, но мы должны вмешаться в их планы. Надо как-то привлечь внимание Деонтея, чтобы после победы он подумал: "Даже несмотря на то, что у меня есть опция реванша, я понимаю, что могу манипулировать своим контрактом. Надо избавиться от этих обязательств и драться за звание абсолютного чемпиона".

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