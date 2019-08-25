Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Еда с обнаженной девушки: чемпион мира по боксу устроил вечеринку для взрослых в честь дня рождения

25 августа, 22:12

Боксер отпраздновал юбилей заранее, чтобы лучше подготовиться к реваншу против Джошуа

Энди Руис

Энди Руис / Фото: AFP

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис в честь своего 30-летия устроил вечеринку, на которой официантки в нижнем белье разносили гостям напитки, информирует The Sun. Кроме того, на мероприятии присутствовали известные видеоблогеры Пол Логан и Пол Джейк. Также гости могли угоститься суши и роллами прямо с тела обнаженной девушки.

Добавим, что Руису исполнится 30 лет только 11 сентября. В июне он нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Реванш состоится 7 декабря. Из-за подготовки к ответственному поединку мексиканец перенес юбилей на более ранний срок.

Кстати, ранее стало известно, сколько Руис получит за реванш против Джошуа. Промоутер Эдди Херн за организацию реванша получит от инвесторов из Саудовской Аравии 40 миллионов долларов.

Напомним, чтоЭнди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Энди Руис купил новый дом после боя с Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

бокс боксер Энди Руис

Источник: СЭ

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика
Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старикаБокс
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе
Российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весеБокс
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видео
Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видеоБокс
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в
Бой легенд в UFC: Миочич брутально нокаутировал Кормье в "клетке" АнахаймаБокс
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаута
Харитонов отомстил Митриону за удар в пах: видео нокаутаБокс
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официально
Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официальноБокс

Новости партнеров

Loading...