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"Единогласно": WBC принял смелое решение о судьбе чемпионского пояса Усика

Сегодня, 21:24

У Александра не будут отнимать титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Он сам определится, расставаться ли с ним

Александр Усик
Александр Усик. Фото: K2 Promotions
"Единогласно": WBC принял смелое решение о судьбе чемпионского пояса Усика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/8b3/5c890c8b3076e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/8b3/5c890c8b3076e.jpg Бокс У Александра не будут отнимать титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Он сам определится, расставаться ли с ним

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик узнал дальнейшую судьбу своего титула WBC. Украинский боксер мог потерять чемпионский пояс после перехода в супертяжелый дивизион, но в ближайшем будущем ему это не грозит.

Как заявил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, организация постановила, что пока не будет отбирать титул WBC у Александра Усика, а дождется решения самого боксера.

"WBC единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать Усика и сделать все возможное, чтобы оставить его абсолютным чемпионом - единственным в мире. Он попросил разрешения провести бой в супертяжелом весе, после которого он известит WBС о своем решении", - заявил Сулейман.

Напомним, ранее Усик отказался от другого титула в тяжелом весе – чемпионского пояса WBA. "Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес", – обосновал свое решение украинец. Но в WBC, в отличие от WBA, на Усика решили не давить.

Как сообщалось ранее, Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе.

Также сообщалось, что Александр в "маскировке" прокатился по ботаническому саду.

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Тег бокс, WBC, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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