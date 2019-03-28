"Единогласно": WBC принял смелое решение о судьбе чемпионского пояса Усика
У Александра не будут отнимать титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Он сам определится, расставаться ли с ним
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик узнал дальнейшую судьбу своего титула WBC. Украинский боксер мог потерять чемпионский пояс после перехода в супертяжелый дивизион, но в ближайшем будущем ему это не грозит.
Как заявил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, организация постановила, что пока не будет отбирать титул WBC у Александра Усика, а дождется решения самого боксера.
"WBC единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать Усика и сделать все возможное, чтобы оставить его абсолютным чемпионом - единственным в мире. Он попросил разрешения провести бой в супертяжелом весе, после которого он известит WBС о своем решении", - заявил Сулейман.
Напомним, ранее Усик отказался от другого титула в тяжелом весе – чемпионского пояса WBA. "Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелый вес", – обосновал свое решение украинец. Но в WBC, в отличие от WBA, на Усика решили не давить.
Как сообщалось ранее, Усик договорился о бое с Такамом в супертяжелом весе.
Также сообщалось, что Александр в "маскировке" прокатился по ботаническому саду.
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