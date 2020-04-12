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Эффектная жена непобежденного украинского боксера поразила эротическим танцем

12 апреля, 19:26

Максим Перепелица

Поклонники Алины Шелестюк оценили способности девушки

Жена украинского боксера Тараса Шелестюка Алина продемонстрировала эротический танец, который привел в восторг многих подписчиков. Девушка опубликовала видео у себя в Instagram, на котором показала пластичные движения. Ранее мы писали, что Тарас Шелестюк собирается подать в суд на своего промоутера.

"Приятные воспоминания", – написала Алина.

Алина Шелестюк – танец Видео: Instagram

Читатели Алины высоко оценили технику ее движений:

  • Ну, если девочка красива, то тут не поспоришь ...
  • Не могу отвезти глаз
  • Oh that body shape
  • Симпатичная и красивая девушка

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Отметим, что украинский боксер Тарас Шелестюк выступает в первом среднем весе. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру украинец провел 17 боев, в которых одержал 17 побед.

Кстати, жена украла деньги и бросила боксера, которого Гвоздик отправил в кому – его мать подала иск. Бывшая супруга, по мнению матери Адониса, воспользовалась его состоянием и украла круглую сумму.

Смотрите также сюжет об эффектной жене Тараса Шелестюка – Алине

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бокс Тарас Шелестюк Алина Шелестюк WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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