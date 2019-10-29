Эхо смерти на разогреве Усика: олимпийский чемпион назвал причину летальных исходов в боксе

Последняя жертва - Патрик Дэй / Фото: Getty Images

Реклама

Российский боксер Евгений Тищенко, который на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, рассказал, почему, по его мнению, процедура сгонки веса повышает вероятность получения смертельных травм. Тищенко спросили, как вообще выходить на ринг после известий о смерти боксеров, приведя в пример Патрика Дэя, который скончался в результате нокаута, полученного в андеркарде боя Александа Усика 12 октября.

"Я следил за его карьерой. Очень жаль, что такое происходит. Но это было всегда, просто сейчас в силу повышенной информатизации общества это получает большую огласку. Возможно, такие случаи происходят в том числе и из-за сгонки веса, ведь организм обезвожен. Но, когда мы выходим на ринг, мы не думаем о том, что может случиться, это часть профессии, и риски есть всегда", – заявил Евгений Тищенко

Читайте также: Смерть в ринге: топ-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Смертельный для Патрика Дэя нокаут

Увы, 2019 год омрачен множеством летальных исходов в мире единоборств. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон, выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

Кроме того, в июле от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама