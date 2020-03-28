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"Экономике будут вилы. Почему мы не говорим о водке?": Усик выплеснул все эмоции по коронавирусу

28 марта, 17:04

Богдан Юрков

Боксер заявляет, что происходит "что-то неимоверное", и призывает не говорить о COVID-19 так часто

Украинский боксер Александр Усик сделал свое, пожалуй, самое эмоциональное заявление по ситуации, связанной с карантином из-за распространения коронавируса. Напомним, не так давно Усик рассказал, что он болен – но не коронавирусом, а хэппивирусом.

"Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то неимоверное", – такое заявление сделал в этот раз Александр Усик

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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По мнению Усика, вокруг коронавируса – слишком много паники.

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"Паника порождает панику. Нужно меньше смотреть телевизор об этой проблеме. Не заходите, не получайте информацию. Выезжайте в лес! Вирус боится кислорода в крови, вирус боится воды. Протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Радуйтесь жизни, а не читайте новости, которые вас загружают. Зачем говорить об этом так часто? Почему мы не говорим о СПИДе, туберкулезе, авариях, алкоголизме? Почему не говорим, сколько людей умирает от водки?" – заявил Усик в интервью телеканалу NewsOne

Напомним, следующий поединок украинца должен был бы состояться 23 мая в Лондоне. Однако ожидается, что из-за ситуации с коронавирусом со дня на день бой Усик – Чисора будет перенесен.

Смотрите, как Усик упражняется с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бокс Александр Усик коронавирус

Источник: newsone

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