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Экс-чемпион мира предрекает Деревянченко восхождение на вершину

15 ноября, 12:54

Тарас Шелестюк готовится к титульным боям и поддерживает соотечественников

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото: Getty Images

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Недавнее поражение украинского средневеса Сергея Деревянченко от казахстанца Геннадия Головкина в бою за звание чемпиона мира вызвало неоднозначные мнения в боксерской среде. Многие говорили, что 34-летний украинец мог рассчитывать как минимум на ничью. В частности, сам Деревянченко назвал произошедшее судейским грабежом.

На днях в его поддержку замолвил слово и чемпион мира 2011 года по аматорскому боксу Тарас Шелестюк. Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг), сейчас отдыхающий на Родине, считает, что следующий бой Деревянченко сразу может стать чемпионским:

"Бой Головкин – Деревянченко был очень равным. Наблюдать его было одно удовольствие. Сергей проделал отличную работу. Я думаю, что он только выиграл от этого поражения. И в плане карьеры, и по финансам. Его следующий бой может сразу же быть чемпионским.

Много аналитиков бокса говорили, что он проделал замечательную работу. Деревянченко еще получит свой шанс стать чемпионом мира. Я думаю, что он этого добьется и поднимет пояс над головой".

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бокс Тарас Шелестюк Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: Сегодня|Спорт

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