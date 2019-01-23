Экс-чемпион UFC, отстраненный за допинг, спас тонущего ребенка
Спортсмен пришел на помощь двум тонущим детям
Бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум спас тонущего ребенка на пляже в Калифорнии, сообщает mmafighting.com. Бразилец отдыхал со своей женой Кариной недалеко от дома в Торренсе. На пляж прибыл представитель пожарного управления, чтобы спасти двух тонущих подростков. Поскольку спасатель был один, Вердум решил ему помочь.
"Пожарная машина остановилась рядом с нами. Я сказал, что хочу помочь, и Карина не была уверена, потому что это опасно", – цитирует AgFight Вердума. – "Но я увидел две маленькие головы в море, они кричали "помогите". Они были метрах в 70 от берега. Спасатель схватил доску, я разделся и побежал за ним.
Я взял оранжевый поплавок, набросил его на грудь и даже немного опередил спасателя. Я сказал ему забрать девочку, которая больше кричала, а сам взял мальчика, который был без сил. Я поплыл с ним к берегу, там пожилой мужчина помог нам выйти из воды."
В сентябре 2018 года USADA дисквалифицировало Вердума из-за положительного допинг-теста на стероид тренболон.
Ранее мы писали, что девушка-боец MMA продолжила избивать сдавшуюся соперницу. Когда одна из спортсменок попросила об остановке поединка, другая набросилась на нее и начала наносить удары по голове.
А Конор Макгрегор вызвал на поединок бойца, одержавшего эффектную победу. Ирландский боец был впечатлен яркой победой Дональда Серроне над Александром Эрнандесом.
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