Экс-чемпион UFC, отстраненный за допинг, спас тонущего ребенка

Спортсмен пришел на помощь двум тонущим детям

Фабрисио Вердум. Фото: Instagram

Экс-чемпион UFC, отстраненный за допинг, спас тонущего ребенка //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/83d/9db/5c483d9dbd72d.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/83d/9db/5c483d9dbd72d.png 2019-01-23T12:14:07+02:00 Бокс Спортсмен пришел на помощь двум тонущим детям

Бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум спас тонущего ребенка на пляже в Калифорнии, сообщает mmafighting.com. Бразилец отдыхал со своей женой Кариной недалеко от дома в Торренсе. На пляж прибыл представитель пожарного управления, чтобы спасти двух тонущих подростков. Поскольку спасатель был один, Вердум решил ему помочь.

"Пожарная машина остановилась рядом с нами. Я сказал, что хочу помочь, и Карина не была уверена, потому что это опасно", – цитирует AgFight Вердума. – "Но я увидел две маленькие головы в море, они кричали "помогите". Они были метрах в 70 от берега. Спасатель схватил доску, я разделся и побежал за ним.

Я взял оранжевый поплавок, набросил его на грудь и даже немного опередил спасателя. Я сказал ему забрать девочку, которая больше кричала, а сам взял мальчика, который был без сил. Я поплыл с ним к берегу, там пожилой мужчина помог нам выйти из воды."

В сентябре 2018 года USADA дисквалифицировало Вердума из-за положительного допинг-теста на стероид тренболон.

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