Экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе

Пьяный Би Джей Пенн сцепился с охранниками заведения

Би Джей Пенн. Фото: boxing-mma.com

Член Зала славы UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), бывший чемпион организации Би Джей Пенн в ночь с 24 на 25 июня устроил драку с охранниками стриптиз-клуба, сообщает TMZ.

По словам владельца клуба, Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

В итоге Пенна оттащил один из его друзей, увидев, что кто-то из зевак вызывает полицию. К моменту приезда полиции Пенн уже скрылся с места происшествия. Сам спортсмен не дал никаких комментариев по поводу инцидента.

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Напомним, в мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас.

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