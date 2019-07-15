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Экс-чемпион в четырех весах для украинца: стали известны подробности переговоров супербоя Редкача

15 июля, 16:53

Украинский боксер находится на волне успеха после неожиданной победы над американцем Александером

Иван Редкач
Иван Редкач. Фото: Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 KO) может провести бой против бывшего чемпиона в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера (33-4-1, 24 КО). Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер в мире бокса Майк Коппинджер. По его информации, поединок должен состояться осенью этого года.

"Источники говорят, что поединок Эдриэна Бронера против Ивана Редкача находится в разработке на осень. Бронер снова хочет вернуться на ринг, в этот раз после поражения от Мэнни Пакьяо, в бою с которым он не выглядел конкурентно. Редкач подходит к бою с лучшей победой в карьере: нокаутом против Девона Александера в мае в дебютном бою в полусреднем весе (до 66.68 кг)", – написал Коппинджер.

Напомним, в начале июня Иван Редкач неожиданно нокаутировал Девона Александра, нанеся ему первое досрочное поражение в карьере и шестое в целом. При этом в решающем шестом раунде Иван трижды отправлял соперника в нокдаун, прежде чем окончательно нокаутировать.

В январе Эдриэн Бронер проиграл нокаутом легендарному Мэнни Пакьяо в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.

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Тег бокс, Иван Редкач, Эдриэн Бронер

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Сегодня|Спорт

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