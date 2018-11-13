Эксперт о переходе Усика в супертяжи: "Помимо Джошуа и Уайлдера, там есть еще Кинг-Конг"

Александра Усика, после досрочной победы над Тони Беллью, все уже ждут в супертяжелом весе. А что там ждет Усика рассказывает бывший первый номер украинских супертяжей Андрей Руденко.

"Если отталкиваться от данных Усика, то ему и в супертяжах будет неплохо. Конечно, смотря против кого он выйдет. Если против Уайлдера или Джошуа, то те ребята повыше и с ними будет тяжелее. Но он подвижный на ногах, быстрый. Жду, что у него в супертяжах однозначно получится, если он перейдет сейчас. А что ждать? Если есть желание, он завоевал все ключевые пояса в тяжах и чувствует, что может дальше попробовать в супертяжелом весе, то почему бы и нет, – говорит Руденко. – Конечно, сразу фаворитом веса он не станет, придется пройти не одного бойца, помимо Джошуа и Уайлдера, там есть кубинец по прозвищу Кинг-Конг (Ортис. – Авт.). Это все крепкие ребята. Но если он настроен, то нужно идти вперед, а там уже как Бог даст. А в плане массы нет ничего сложного. Ну поест на паре дней рождений (смеется). Даже для тех, кто выступает в категории до 81 одного-пяти кило набрать не проблема.

Против Беллью очень достойно отбоксировал, молодец, закончил досрочно, а многие думали, что бой затянется. Да, он пропускал удары, но стоял, его не шатало, показал скорость. Беллью где-то подрасслабился, пропустил удар, но это уже тяжелый вес... Чем сложен был Беллью для Саши? Параметрами. У Усика в основном какие были оппоненты? Либо такие, как он, либо все ниже. Конечно, если выходит соперник ниже и ты его на дистанции расстреливаешь и по скорости быстрее, то как там можно от него пропустить? Надо где-то реально уснуть (улыбается). А здесь оппонент был выше, и чтобы к нему подойти, Александру надо было идти только первым номером, потому что он левша. Если бы работал вторым, то бокса бы не было, он бы явно проигрывал в одну калитку. Если ты левша, то надо только идти вперед, занимать свое место, ножку выигрывать, за руку заходить и наносить удар. А если у него будут соперники еще повыше, под два метра, то будет еще неудобнее. Ребята будут держать на первой ручке и не подпускать к себе. Усик против Поветкина? Мне можно было у него выигрывать, он пропускал удары. А Усик еще быстрее меня, ему будет легче с ним боксировать. Но если не пропустит какой-то глупый удар".