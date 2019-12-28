Емельяненко – Джексон: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Утром в воскресенье состоится очередной бой легенды смешанных единоборств – Федор Емельяненко встретится с Куинтоном Джексоном в Японии в рамках турнира Bellator 237. Этот поединок пройдет в тяжелом весе, и на церемонии взвешивания за сутки боя американский боец по прозвищу "Ярость" перевесил своего оппонента на 11 кг! Это один из последних шансов увидеть в деле "Последнего императора": 43-летний Емельяненко близок в завершению карьеры.
Многие болельщики ММА говорят, что Федор уже не тот грозный боец, которым был ранее. Вот и посмотрим! Ориентировочное время начала боя – 07:00 утра воскресенья, 29 декабря. Трансляция боя Емельяненко – Джексон доступна на нашем сайте в виде онлайна с описанием каждого раунда, фото и видео-повторами.
Трансляции боя Емельяненко – Джексон 29.12.2019
- Матч ТВ с 05:00, онлайн
- Матч Планета с 05:00, онлайн
- Матч Боец с 07:00, онлайн
- Сайт boxing-mma.com
- Матч Боец в 11:55, повтор
- Матч Планета в 12:25, повтор
- Матч ТВ в 18:35, повтор
- Матч Боец в 19:00, повтор
Прогноз на бой Емельяненко – Джексон
Аналитики считают российского бойца фаворитом этого противостояния, хоть и не слишком большим. Коэффициент на победу Емельяненко составляет 1.72, тогда как котировка на успех Куинтона равна 2.10. Таким образом, математическая вероятность исхода боя, исходя из коэффициентов букмекеров, такая: победа Емельяненко 55 процентов, победа Джексона 45 процентов.
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