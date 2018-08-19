Емельяненко с разбитым лицом покинул арену на "скорой", а судьи засчитали ничью
Российский боец смешанного стиля в Москве свел вничью поединок с американцем Тони Джонсоном
В Москве завершился турнир World Fighting Championship Akhmat 50, в главном бою которого встретились российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и американец Тони Джонсон. Поединок продлился все три раунда и завершился вничью. Два судьи дали оценку 29:29, а один посчитал, что победил Джонсон (29:28). Таким образом, зафиксирована ничью решением большинства судей.
После боя Александр Емельяненко покинул арену "Лужники" на карете скорой помощи. У российского бойцв врачи диагностировали гематомы и ушибы, его здоровью ничто не угрожает. По рекомендации медиков россиянин оправился в больницу, где ему должны были зашить сильные рассечения на лице.
В активе Емельяненко-младшего теперь 28 побед при семи поражениях и одной ничьей. Свой прошлый поединок Емельяненко провел в рамках Russian Cagefighting Championship 3 в июле, нокаутировав чеха Виктора Пешту. На счету Джонсона стало 11 побед, четыре поражения и одна ничья.
Видео боя Александр Емельяненко – Тони Джонсон
Напомним, что Александр Емельяненко вернулся в большой спорт после отсидки в тюрьме в прошлом году.
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