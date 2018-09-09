Эмир Хан и Самуэль Варгас устроили рубку с тремя нокдаунами

Сегодня, 11:07

Бывший чемипон мира одержал победу единогласным решением судей


Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (33-4, 20 КО) одержал победу единогласным решением судей в бою с колумбийцем Самуэлем Варгасом (29-4-2, 14 КО).

Наиболее интересными в этом бою были второй и третий раунды. В начале второго раунда Хан отправил Варгаса в нокдаун, но в конце этого же раунда уже сам оказался на настиле ринга.

Впрочем, уже в третьем раунде Хан отдал "должок" своему оппоненту, снова отправив его в нокдаун. В дальнейшем бой перешел в более спокойное русло, в котором лучше чувствовал себя более техничный Хан, который в итоге победил на картах судей со счетом 119:109, 118:110 и 119:108.

Напомним, в конце прошлого года Амир Хан попал в скандал - знаменитого боксера пообещали убить за рождественскую елкуНа Амира Хана ополчились мусульмане из-за празднования Рождества.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафией. Кроме этого Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе.

А в пятницу потенциальный соперник Александра Усика Денис Лебедев победил Хизни Алтункая нокаутом в третьем раунде. Это был первый бой российского боксера за последние 14 месяцев. Он является обязательным претендентом на поединок против украинца. WBA обязала стороны договориться о бое до начала октября, иначе будут назначены торги.
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Источник:

boxingnews.com.ua

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