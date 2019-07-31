Ему было запрещено выходить на ринг: вскрылась ужасная причина смерти боксера

Аргентинский боксер Уго Сантильян, скончавшийся от травм в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, вышел на ринг, нарушив медицинскую дисквалификацию, сообщил boxeomundial.com. На момент боя в отношении него еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Сантильяна с Артемом Арутюняном 15 июня.
Аргентинца отстранили на 45 дней по рекомендации медиков, поскольку он пропустил большое количество ударов в голову. Однако он не внял требованию врачей и вышел на ринг уже 22 июля.
Сантильян выстоял 10 раундов, но после финального гонга ему стало плохо. Прямо на ринге боксер потерял сознание и после получения первой медицинской помощи был отправлен в госпиталь, где ему провели обследование и обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Уго тут же сделали операцию, но затем у него случилось две остановки сердца и дыхания. Он скончался утром 25 июля.
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