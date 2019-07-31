Боксер из Аргентины проигнорировал требование врачей и поплатился за это жизнью

Уго Сантильян. Фото: WBA

Ему было запрещено выходить на ринг: вскрылась ужасная причина смерти боксера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD 2019-07-31T18:04:51+03:00 Бокс Боксер из Аргентины проигнорировал требование врачей и поплатился за это жизнью

Аргентинский боксер Уго Сантильян, скончавшийся от травм в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, вышел на ринг, нарушив медицинскую дисквалификацию, сообщил boxeomundial.com. На момент боя в отношении него еще действовала дисквалификация по медицинским показаниям, наложенная Союзом профессиональных боксеров Германии после поединка Сантильяна с Артемом Арутюняном 15 июня.

Аргентинца отстранили на 45 дней по рекомендации медиков, поскольку он пропустил большое количество ударов в голову. Однако он не внял требованию врачей и вышел на ринг уже 22 июля.

Сантильян выстоял 10 раундов, но после финального гонга ему стало плохо. Прямо на ринге боксер потерял сознание и после получения первой медицинской помощи был отправлен в госпиталь, где ему провели обследование и обнаружили кровяной сгусток в мозгу. Уго тут же сделали операцию, но затем у него случилось две остановки сердца и дыхания. Он скончался утром 25 июля.

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