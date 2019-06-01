Энди Руис на 9 кг перевесил лучшего боксера супертяжелого веса

Результаты официального взвешивания Энтони Джошуа и Энди Руиса перед поединком в США

Энтони Джошуа и Энди Руис. Фото: AFP

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис оказался тяжелее британца Энтони Джошуа на 9 кг перед боем за четыре чемпионских пояса. Джошуа будет защищать титулы чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Не знавший поражений на профессиональном ринге британец впервые проведет бой за пределами своей родины – поединок с Руисом состоится в США на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На церемонии взвешивания весы под Руисом показали 268 фунтов (121,56 кг), вес Джошуа составил 247,5 фунтов (112,26).

Напомним, что Энтони Джошуа – лидер рейтинга супертяжелой весовой категории, он не проигрывал в профи. В свою очередь, 29-летний американский боксер потерпел всего одно поражение на профи-ринге: в 2016 году он уступил по очкам австралийцу Джозефу Паркеру, причем поединок прошел в Австралии. В активе Руиса 32 победы, в рейтинге боксеров супертяжелого веса он занимает 14-е место.

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