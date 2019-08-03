Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США

Руис нокаутировал Джошуа / Фото: AFP

Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5a5/86b/5d45a586b8bd5.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5a5/86b/5d45a586b8bd5.jpg 2019-08-03T18:20:00+03:00 Бокс Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США

Мексиканский боксер Энди Руис отказался от проведения реванша против британца Энтони Джошуа на территории Великобритании.

"Реванш боя состоится не в Великобритании, – заявил Руис. – Моя команда и команда Джошуа обсуждают детали предстоящего боя. Я бы хотел вновь выйти на ринг в Нью-Йорке, также я не против провести бой в Лос-Анджелесе или в Лас-Вегасе. О месте предстоящего поединка вы узнаете скоро, он точно состоится в этом году".

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Первый поединок между Джошуа и Руисом прошел 1 июня в Нью-Йорке, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF (2016-2019), WBA (2017-2019) и WBO (2018-2019). Это был первый поединок за пределами Великобритании для Джошуа. Его промоутер Эдди Хирн заявил, что бой-реванш пройдет в Великобритании. Поединок планировали провести в Кардиффе.

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 – нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 – нокаутом) и потерпев одно поражение.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

А вот так готовится к чемпионскому поединку 31 августа украинский легковес Василий Ломаченко:

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