Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма"
Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен
Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе "Уэмбли".
"Хочу, чтобы Джошуа провел бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Шоу на больших стадионах – редкость. Но Джошуа уже вырос из закрытых арен. Новый стадион "Тоттенхэма" выглядит невероятно, он ультрасовременен, настоящее произведение искусства. Думаю, что его можно использовать для таких соревнований. Мы рассматриваем его в качестве места проведения боксерских поединков. Моей отец хорошо знает президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, посмотрим, как все сложится в будущем", – цитирует Хирна EveningStandard.
Следующим соперником Джошуа станет Джаррелл Миллер. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке (США).
Напомним, что в апреле 2017 года на "Уэмбли" Энтони Джошуа победил техническим нокаутом в 11 раунде Владимира Кличко. Тот бой стал последним в карьере украинского боксера.
Стадион "Тоттенхэма" был открыт в марте этого года. Он вмещает 62 тысячи зрителей. Стоимость 850 млн фунтов.
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