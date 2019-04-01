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Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма"

Сегодня, 11:38

Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен

Новый стадион "Тоттенхэма"
Новый стадион "Тоттенхэма". Фото: AFP
Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1cd/6b5/5ca1cd6b524db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1cd/6b5/5ca1cd6b524db.jpg Бокс Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести очередной поединок на новом стадионе клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Ранее Джошуа дважды дрался на стадионе "Уэмбли".

"Хочу, чтобы Джошуа провел бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Шоу на больших стадионах – редкость. Но Джошуа уже вырос из закрытых арен. Новый стадион "Тоттенхэма" выглядит невероятно, он ультрасовременен, настоящее произведение искусства. Думаю, что его можно использовать для таких соревнований. Мы рассматриваем его в качестве места проведения боксерских поединков. Моей отец хорошо знает президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, посмотрим, как все сложится в будущем", – цитирует Хирна EveningStandard.

Следующим соперником Джошуа станет Джаррелл Миллер. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке (США).

Напомним, что в апреле 2017 года на "Уэмбли" Энтони Джошуа победил техническим нокаутом в 11 раунде Владимира Кличко. Тот бой стал последним в карьере украинского боксера.

Стадион "Тоттенхэма" был открыт в марте этого года. Он вмещает 62 тысячи зрителей. Стоимость 850 млн фунтов.

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Тег стадион, бокс, Тоттенхэм, Энтони Джошуа

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Championat.ru

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