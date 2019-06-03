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Энтони Джошуа не смог положить конец проклятию рэпера Дрейка

3 июня, 12:34

Боксер сфотографировался с певцом, который приносит несчастья спортсменам

Руис нокаутировал Джошуа
Руис нокаутировал Джошуа. Фото: AFP

Британец Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере, сенсационно проиграв американцу Энди Руису. В седьмом раунде Руис нокаутировал Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

За несколько месяцев до боя Джошуа сфотографировался с рэпером Дрейком, что в спортивных кругах считается плохой приметой. Если канадский исполнитель поддерживает какую-то команду или спортсмена, то они обязательно проиграют. Джошуа разместил в своем Instagram совместное фото, пообещав положить конец проклятию. Как видим, не получилось.

Интересно, что сегодня рэпер Дрейк побывал на финальном матче НБА. Он является фанатом "Торонто", но это не принесло счастья его клубу. "Торонто" проиграл на своей площадке "Голден Стейт" – 104:109.

Как сообщалось ранее, Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA. Начинающий украинский супертяж, вживую наблюдавший за избиением Джошуа, перед поединком в Нью-Йорке встретил свою знаменитую соотечественницу.

Усик в прошлом году защитил чемпионские пояса в тяжелом весе, нокаутировав Тони Белью. В мае Александр должен был дебютировать в супертяжах поединком с Карлосом Такамом, однако получил травму и бой пришлось отложить.


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, боксер, Энтони Джошуа, Энди Руис

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СЭ

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