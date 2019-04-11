Энтони Кролла: "Попытаюсь сорвать планы Ломаченко на бой"

Британский претендент на чемпионские пояса Василия Ломаченко похвалил украинца и пообещал показать все, на что способен

Энтони Кролла. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий.

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе состоится поединок за титулы WBA и WBO в легком весе между украинским чемпионом Василием Ломаченко и британским чемпионом Энтони Кроллой. Команда "Сегодня" продолжает пристально следить за всем, что происходит вокруг этого поединка.

Энтони Кролла по прозвищу "Миллион долларов" провел 43 боя на профессиональном ринге (34 победы, 6 поражений, 3 ничья). Съемочной группе "Сегодня" он признался, что мечтает отобрать у украинца чемпионские пояса, затем защитить титулы в родном для себя Манчестере и завершить карьеру. При этом британец прекрасно понимает, что в соперники ему достался один из сильнейших боксеров современности:

"Он невероятный боец, и ему действительно трудно противостоять. У него непревзойденные движения, но мы подготовились наилучшим образом. Мы изучили много его предыдущих оппонентов, поэтому я попытаюсь сорвать планы Ломаченко на бой и показать все, на что способен", – сказал Кролла в интервью проекту "Сегодня" на канале "Украина".

В свою очередь, Василий Ломаченко назвал Кроллу сильным боксером и похвалил защиту британского претендента.

Напомним, что поединок пройдет в ночь на 13 апреля. Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.

Бой Ломаченко – Кролла

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