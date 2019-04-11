Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Энтони Кролла: "Попытаюсь сорвать планы Ломаченко на бой"

Сегодня, 15:48

Британский претендент на чемпионские пояса Василия Ломаченко похвалил украинца и пообещал показать все, на что способен

Энтони Кролла. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий
Энтони Кролла. Фото Денис Кушнарев, Олесь Середицкий.

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе состоится поединок за титулы WBA и WBO в легком весе между украинским чемпионом Василием Ломаченко и британским чемпионом Энтони Кроллой. Команда "Сегодня" продолжает пристально следить за всем, что происходит вокруг этого поединка.

Энтони Кролла по прозвищу "Миллион долларов" провел 43 боя на профессиональном ринге (34 победы, 6 поражений, 3 ничья). Съемочной группе "Сегодня" он признался, что мечтает отобрать у украинца чемпионские пояса, затем защитить титулы в родном для себя Манчестере и завершить карьеру. При этом британец прекрасно понимает, что в соперники ему достался один из сильнейших боксеров современности:

"Он невероятный боец, и ему действительно трудно противостоять. У него непревзойденные движения, но мы подготовились наилучшим образом. Мы изучили много его предыдущих оппонентов, поэтому я попытаюсь сорвать планы Ломаченко на бой и показать все, на что способен", – сказал Кролла в интервью проекту "Сегодня" на канале "Украина".

В свою очередь, Василий Ломаченко назвал Кроллу сильным боксером и похвалил защиту британского претендента.

Напомним, что поединок пройдет в ночь на 13 апреля. Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.


Бой Ломаченко – Кролла

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Василий Ломаченко, Энтони Кролла

Вы сейчас просматриваете новость " Энтони Кролла: "Попытаюсь сорвать планы Ломаченко на бой"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

Глава сельсовета из Николаевской обл. застрелил себя во время ДТП

Жительница Горловки показала стоимость продуктов в супермаркете
Загрузка...

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

Вчера, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

Вчера, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским

Вчера, 13:58

"Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

9 апреля, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

8 апреля, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

Леди Зе! Кто такая жена Зеленского и чем она занимается

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развод Собчак с Виторганом: названа причина