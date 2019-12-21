Эпический размен ударами в MMA: видео боя в наилегчайшем весе

"Каннибал" из Бразилии перебоксировал американца Шнелла и одержал 22-ю победу в MMA

Алешандре Пантойя / Фото: Twitter

В Южной Корее 21 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165 – последний для Абсолютного бойцовского чемпионата в этом году. В главном событии вечера Чхан Сон Чон по прозвищу "Корейский зомби" нокаутировал бывшего чемпиона UFC в легком весе американца Фрэнки "Ответа" Эдгара в первом раунде.

Ярким получился бой Алешандре Пантойя – Мэтт Шнелл в предварительном карде турнира. После эпического размена ударами в центре клетки бразилец Пантойя по прозвищу "Каннибал" отправил своего соперника на настил и бросился добивать, после чего рефери принял решение остановить бой. 29-летний Алешандре Пантойя одержал 22-ю победу при трех поражениях в MMA. Для американца Шнелла по прозвищу "Опасность" это поражение стало пятым при 14-ти победах в смешанных единоборствах.

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На днях мы писали, что 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша в США не оставила шансов 21-летней сопернице, и рефери остановил избиение.

Ранее мы сообщали о невероятной рубке девушек в клетке: защитница природы Алехандра Лара избила Вету Артегу. Алехандра любит экстравагантные узоры на лице, ее фото в бикини собирают тысячи "лайков" и сотни восторженных комментариев, а также она прекрасно танцует на шесте:

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

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