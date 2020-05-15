Неожиданный перенос: бой Усика и Чисоры хотят провести со зрителями за пределами Великобритании

Промоутеры ищут место для поединка во второй половине 2019 года

Знаменитый промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией боя украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры, поделился новостями. Напомним, ранее Усик и Чисора встретились в Саудовской Аравии.

Хирн признался, что поединок супертяжей не пройдет в ближайшие месяцы. Сейчас говорят, что в Великобритании разрешат биться в июле, но без зрителей. Также промоутер рассказал Sky Sports:

"Этот бой не будет организован в первые четыре недели после возвращения бокса. Я говорил с Александром Красюком из K2 Promotions. Мы ищем альтернативные локации для проведения боя Усик – Чисора. В свое время вы увидите возвращение зрителей, но вопрос заключается в количестве. Сколько их будет? Тысяча? 10 тысяч? 80 тысяч? Существуют варианты с проведением боев в Британии в уникальной среде при не такой большой численности зрителей. Но это будет не сразу после возвращения. Несколько стран сейчас говорят нам: "Мы хотим вернуть крупные спортивные события и показать миру, что открыты для бизнеса". Подобное предложение мы можем использовать для боя Усик – Чисора".

Также, кроме боя Александра и Дерека, промоутер допускает встречу чемпиона WBA, WBO, IBF британца Энтони Джошуа против болгарина Кубрата Пулева также за пределами Великобритании.

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