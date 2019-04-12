Еще один российский спортсмен попался на допинге: в этот раз поймали бойца UFC

Российский боец UFC дисквалифицирован на шесть месяцев из-за допинга, который он принимал перед поединком в Москве

Майрбек Тайсумов. Фото: Instagram

Российский боец смешанного стиля (ММА) Майрбек Тайсумов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на шесть месяцев, сообщается на сайте агентства. В допинг-пробе Тайсумова, которую он сдал во время первого в истории UFC турнира в Москве в сентябре 2018 года, были обнаружены метаболиты анаболического стероида станозолола. Отмечается, что 30-летний российский боец сотрудничал с USADA и предоставил ему упаковки от применяемых им пищевых добавок, в которых в ходе расследования были обнаружены следы запрещенного препарата.

USADA приняло во внимание сотрудничество Тайсумова и снизило срок отстранения до полугода, начиная с 8 октября 2018 года. Таким образом, дисквалификация бойца завершилась 8 апреля 2019 года.

Информации об отмене результата поединка UFC в Москве, где Тайсумов единогласным решением судей победил американца Десмонда Грина, пока не поступало.

Напомним, что в последние годы огромное количество российских спортсменов попадается на употреблении допинга. Из-за систематического применения запрещенных препаратор некоторые федерации дисквалифицированы, а российские спортсмены даже не могли выступать на Олимпиаде под флагом своей страны. Ранее мы писали, что после скандала с допингом лучший российский лыжник всех времен объявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков признался, что у него пропало желание рваться в бой.

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