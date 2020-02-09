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Еще один титул: знаменитый кубинский боксер стал чемпионом мира во второй весовой категории

9 февраля, 09:31

Гильермо Ригондо победил венесуэльца Либорио Солиса по очкам в США

Гильерме Ригондо

Гильерме Ригондо

Один из лучших боксеров планеты независимо от весовой категории Гильерме Ригондо завоевал еще один титул. 39-летний кубинец, проживающий в Майами, стал чемпионом мира по версии WBA в весе "бантам" – до 53,5 кг. Мы сообщали, что Ригондо готовиться завоевать пояс чемпиона в новой весовой категории.

На вечере бокса в американском городе Аллентаун Гильерме бился за вакантный титул с Либорио Солисом – 37-летним венесуэльцем, проживающим в Панаме. Первая половина боя несколько неожиданно осталась за Солисом – он превосходил чемпиона в активности, хотя и не потряс его сколько-нибудь серьезно. Зато во второй половине Ригондо отправил оппонента в нокдаун, да и в попаданиях уже явно превосходил. На этот раз обошлось без нокаута, но все трое судей отдали предпочтение кубинцу – 116:111 и дважды 115:112. Для него это победа стала 20-й на профи-ринге.

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В любителях Ригондо был чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом, в профессионалах – чемпионом по нескольким версиям, в основном в весе "супербантам" (до 55,2 кг). Единственное поражение потерпел от украинца Василия Ломаченко в декабре 2017 года. Но тогда Гильерме пришлось подняться сразу на две весовые категории – до super featherweight (до 59 кг), из-за чего он чувствовал себя некомфортно и уступил.

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Источник: vringe.com

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