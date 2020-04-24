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Если бы братья Кличко дрались между собой: стало известно, кто бы выиграл семейный бой

24 апреля, 13:55

Елена Павлова

Бывший чемпион мира рассказал, кто сильнее - Виталий или Владимир

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев (39-7, 28 КО) рассказал, благодаря чему Виталий и Владимир Кличко стали чемпионами мира в Королевском дивизионе, и ответил на вечный вопрос о том, кто сильнее из украинских братьев. Ранее мы сообщали, что 24 апреля – 16 лет братской мести Виталия Кличко левше с трагической судьбой.

"Братья Кличко оставили свою отметку в истории мирового бокса Но эти ребята брали свои титулы за счет того, что Господь наделил их здоровьем и ростом. Их поставили в правильную стойку и научили драться. Вот и все. Не было чемпионов такой силы, которые могли бы противостоять им. Если бы братья Кличко попали на крепких ребят, которые выступали раньше, я думаю, что им было бы тяжеловато.

Их менеджмент очень правильно подбирал соперников. Оппонентов с большими именами, которые были на спаде. Там риск был уже минимальным", – сказал Маскаев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

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"Если бы братья подрались между собой? Я считаю, что победил бы Виталий. Он характером сильнее. Если говорить о технике, то Володя техничнее, но у Виталия характер покрепче", – считает 51-летний россиянин.

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Ранее мы писали, что Владимир Кличко мог стать врачом:"Мне пообещали место в следующем году".

Смотрите, как экс-невеста Владимира Кличко выложила в сеть фото дочери Евдокии, которая танцует вместе со своим отцом

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боксер Виталий Кличко Владимир Кличко супертяжелый вес Олег Маскаев

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