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"Если бы Ломаченко и Усик были адекватными...": украинский теннисист высказал свое мнение о боксерах

7 мая, 10:43

Андрей Фоменко

Сергей Стаховский отличается активной общественной позицией

Лучший украинский теннисист, многолетний капитан нашей сборной Сергей Стаховский известен также и тем, что не стесняется высказываться на другие темы, кроме спортивных. Вчера вечером 35-летний спортсмен довольно резко отозвался о знаменитых украинских боксерах. Недавно Усик рассказал о своих друзьях в России, Украине, Британии: "Для меня неважно, какой национальности человек".

Как известно, Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в неоднозначном российском фильме. И Стаховский его раскритиковал:

"Это ж...а. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это треш. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это треш.

Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают. А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдатов приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области на территорию Украины – это нормально?

Объяснить боксерам это можно легко: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде – и все выяснено. Мы не можем их изменить. Они люди с мировой известностью и самые крутые боксеры в мире. Но мы их можем сейчас приравнивать к футболисту Алиеву".

Стаховский считает, что, если бы боксеры изменились, то для страны это стало бы позитивом:

"Если бы Усик и Ломаченко были адекватными, это был бы огромный плюс для Украины. Потому, что, если бы кто-то из них сказал: "Смотрите, люди, тут дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние и они не знают, будет у них работа или их уволят".

Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж, о том, что происходит в стране. И тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая".

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теннис бокс Василий Ломаченко Сергей Стаховский Александр Усик

Источник: ua.tribuna.com

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