"Если Деревянченко не справится с мощью, я прикончу его": украинцу угрожают в чемпионском бою

Чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) рассказал про свои ожидания от боя против украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Бой Чарло – Деревянченко запланирован на 26 сентября на ринге Mohegan Sun Casino в Анкасвилле, штат Коннектикут. А украинский боксер объяснил, почему в сентябре он станет чемпионом мира.

"Я умен, сильнее и лучше, чем был раньше. Каждый поединок разный. И Деревянченко идет прямо на меня с боем – вот чего я ожидаю. Вы хотите, чтобы я встал с ним лицом к лицу? Это я собираюсь сделать. После этого боя все поймут, что я лучший в мире. Наверное, Деревянченко думает точно так же и о себе. Что ж, бой будет захватывающим. И я готов в случае необходимости пройти всю дистанцию. А если он не справится с моей мощью, то я прикончу его", – цитирует боксера FightNews.

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Также чемпион мира подчеркнул – он в курсе того, что делает команда украинца. Напомним, что 30-летний Чарло выиграл все 30 боев в профессионалах.

Джермалл Чарло / Фото: Getty Images

"Знаю, что тренер Деревянченко Андре Розье давно меня изучает. Но я тренировался дома, словно сумасшедший. И вышел на пик формы. У вас будет шанс увидеть лучшую версию Джермалла Чарло. Он проиграл Головкину и Джейкобсу. Конкурентоспособный или нет, но это случилось. Однако украинец – воин, и я хочу, чтобы он был сообразительным, чтобы дать мне лучшее, что может", – сказал Чарло.

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Ранее 34-летний Деревянченко опроверг слухи о предложении сменить гражданство. И он не держит зла на своего коллегу Евгения Хитрова, который поехал на Олимпиаду в Лондон вместо него.

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