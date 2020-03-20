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"Если это будет выгодно": Усик заговорил о поединке с российским боксером

20 марта, 14:00

Александр Трикиша

Украинский боксер готов провести реванш с Муратом Гассиевым при определенных условиях

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик рассказал о возможности проведения второго поединка против россиянина. Мурата Гассиева. Напомним, что в 2018 году Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской Суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира. Сейчас Усик готовится к бою против Дерека Чисоры. Правда, Усик заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса.

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"Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Замечательный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого мужчины.

Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал. Не знаю, хочу или не хочу. Даже не могу ответить вам на этот вопрос. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой", – сказал Александр.

Кстати, накануне Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

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бокс Александр Усик Мурат Гассиев

Источник: boxingnews.com.ua

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