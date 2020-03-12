"Если я пошлю Усика, он подумает, что я пожелал ему доброго утра": Чисора начал троллить украинца

Британский боксер рассказал, почему не оскорбляет Александра в той манере, в какой делал это по отношению к Кличко

Британский боксер Дерек Чисора рассказал, почему не оскорбляет своего предстоящего соперника Александра Усика в той манере, в какой он это делал по отношению к Виталию Кличко, которому дал на дуэли взглядов пощечину, и его брату Владимиру, которому Дерек в свое время плюнул в лицо. Напомним, накануне были официально объявлены дата и место боя Усик – Чисора – они подерутся 23 мая на арене О2 в Лондоне.

"Мы не сможем продать этот бой, оскорбляя Усика. Этот поединок сделан для фанатов бокса. Если я скажу Усику: "Fuck you", он подумает, что я сказал ему: "Доброе утро". Он же вообще не понимает по-английски. Но он забавный парень, не делает ничего плохого. Ему нравится жизнь, ему нравится все. Он крут! Я даже не могу сказать о нем ничего дурного. Он добился очень многого за последние четыре года. Усик – потрясен. Я его большой фанат", – заявил Boxing Scene Дерек Чисора

Смотрите, как Чисора плевал во Владимира Кличко и влепил пощечину Виталию

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Напомним,изначально для вечера бокса с участием укранского супертяжа и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но у Усика возникли проблемы со здоровьем. "Александру нужно время, чтобы залечить левый локоть", – объяснил перенос боя на май промоутер Эдди Хирн.

Смотрите одну из тренировок Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

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