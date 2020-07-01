"Если я выйду против Ломаченко, то побью его": еще один американец угрожает украинскому боксеру

В ближайшие пару месяцев двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко вернется на ринг. Чемпион в легкой весе (до 61,2 кг) среди профессионалов по версии WBA и WBO будет биться с американцем Теофимо Лопесом, который владеет титулом IBF. Встреча намечена на начало сентября. Тем временем дал о себе знать и чемпион по версии WBC – 21-летний Девин Хейни, которому передали бывший пояс Ломаченко без боя. Мы писали, что Ломаченко готов драться даже без зрителей, сообщил его промоутер Боб Арум.

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Непобедимый Хейни, выигравший все 24 поединка, в комментарии YouTube-каналу Fighthype.com пожелал победы Лопесу, чтобы затем встретиться уже с ним:

"Я не получил бой с Ломаченко – ну, и пусть. Мне не нужен Ломаченко, чтобы стать звездой. Но я хотел бы подраться с ним. Я хочу драться со всеми, когда мне выпадет шанс. Я дерусь с лучшими, с кем возможно на данный момент. От Лопеса у меня не было никаких предложений. Тем более сейчас у него есть дела – Ломаченко. Пускай нокаутирует его. Я желаю ему всего лучшего в этом поединке. А затем, надеюсь, мы сможем сойтись в ринге. Правда, Боб Арум не хочет, чтобы я дрался с его боксерами. Не хочет давать мне шанс стать большой звездой. Просто он знает, что если я выйдут в ринг, то побью Ломаченко".

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Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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