Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса

Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало обновленный список лучших действующих боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес продолжает возглавлять ТОП-10, опережая занимающего второе место украинца Василия Ломаченко.

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Напомним, Сауль Альварес потеснил Василия Ломаченко с первого места главного боксерского рейтинга планеты в конце прошлого года, когда в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева.

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Отметим, что в обновленном рейтинге от The Ring Александр Усик, готовящийся к бою с Дереком Чисорой 23 мая, продолжает удерживать пятую строчку.

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Что касается изменений в свежем рейтинге The Ring по сравнению с его предыдущей версией, то они произошли аккурат за спиной у Василия Ломаченко. С третьей строчки чемпиона WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда отодвинул объединенный чемпион наилегчайшего дивизиона японец Наоя Иноуэ.

ТОП-10 боксеров по версии The Ring

1. Сауль Альварес

2. Василий Ломаченко

3. Наоя Иноуэ

4. Теренс Кроуфорд

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Эстрада

9. Артур Бетербиев

10. Мэнни Пакьяо

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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