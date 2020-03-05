Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса

Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало обновленный список лучших действующих боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес продолжает возглавлять ТОП-10, опережая занимающего второе место украинца Василия Ломаченко.
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Напомним, Сауль Альварес потеснил Василия Ломаченко с первого места главного боксерского рейтинга планеты в конце прошлого года, когда в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева.
Отметим, что в обновленном рейтинге от The Ring Александр Усик, готовящийся к бою с Дереком Чисорой 23 мая, продолжает удерживать пятую строчку.
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Что касается изменений в свежем рейтинге The Ring по сравнению с его предыдущей версией, то они произошли аккурат за спиной у Василия Ломаченко. С третьей строчки чемпиона WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда отодвинул объединенный чемпион наилегчайшего дивизиона японец Наоя Иноуэ.
ТОП-10 боксеров по версии The Ring
- 1. Сауль Альварес
- 2. Василий Ломаченко
- 3. Наоя Иноуэ
- 4. Теренс Кроуфорд
- 5. Александр Усик
- 6. Эррол Спенс
- 7. Геннадий Головкин
- 8. Хуан Эстрада
- 9. Артур Бетербиев
- 10. Мэнни Пакьяо
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