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Есть боец покруче: Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса

5 марта, 13:22

Юрков Богдан

Мексиканец Сауль Альварес продолжает возглавлять ТОП-10, опережая украинца Василия Ломаченко

Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало обновленный список лучших действующих боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес продолжает возглавлять ТОП-10, опережая занимающего второе место украинца Василия Ломаченко.

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Напомним, Сауль Альварес потеснил Василия Ломаченко с первого места главного боксерского рейтинга планеты в конце прошлого года, когда в бою за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева.

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Отметим, что в обновленном рейтинге от The Ring Александр Усик, готовящийся к бою с Дереком Чисорой 23 мая, продолжает удерживать пятую строчку.

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Что касается изменений в свежем рейтинге The Ring по сравнению с его предыдущей версией, то они произошли аккурат за спиной у Василия Ломаченко. С третьей строчки чемпиона WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда отодвинул объединенный чемпион наилегчайшего дивизиона японец Наоя Иноуэ.

ТОП-10 боксеров по версии The Ring

  • 1. Сауль Альварес
  • 2. Василий Ломаченко
  • 3. Наоя Иноуэ
  • 4. Теренс Кроуфорд
  • 5. Александр Усик
  • 6. Эррол Спенс
  • 7. Геннадий Головкин
  • 8. Хуан Эстрада
  • 9. Артур Бетербиев
  • 10. Мэнни Пакьяо

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес The Ring

Источник: Сегодня|Спорт

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